Konfederasyonun, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan olağan seçimli genel kuruluna 38 ülkeden 51 delege katıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Mutlu Türkmen, tek aday olduğu kurulda oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

İtalyan Moreno Rosati'nin başkan vekilliğine, Cezayirli Yassine Kafi'nin asbaşkanlığa getirildiği kurulda, Avustralya'dan Antonio Biancacci genel sekreter, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Sekreteri Eren Öztürk de denetleme kurulu üyesi oldu.

Yönetim kurulu üyelerinin de seçildiği genel kurulda, 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'nın Cezayir'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Mutlu Türkmen: Olimpik branş olabilmek için ana statüyü de yeniden düzenledik

Uluslararası Bocce Konfederasyonunun başkanlığına yeniden seçilen Mutlu Türkmen, "Modern bir spor organizasyonuna dönüşmek ve ilerleyen süreçte güçlü olimpik branş olabilmek için ana statüyü de yeniden düzenledik" dedi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Mutlu Türkmen, bugün Mersin'de gerçekleştirdikleri Uluslararası Bocce Konfederasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu değerlendirdi.

Tek aday olarak girdiği seçimlerin oldukça rahat geçtiğini ifade eden Türkmen, genel kurulda asbaşkanların, genel sekreterin ve yönetim kurulu üyelerinin de seçildiğini kaydetti.

Türkmen, sorunsuz bir genel kurul gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Normalin ötesinde bir karar daha aldık. 3 yıllık bir seçim oldu. Normalde 4 yıllık oluyor. Olimpiyat yılının ertesinde seçim yapmak üzere 2025'e kadar geçerli olacak yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Ayrıca Uluslararası Bocce Konfederasyonunun yapısını güncellemek, tamamıyla modern bir spor organizasyonuna dönüşmek ve ilerleyen süreçte güçlü olimpik branş olabilmek için ana statüyü de yeniden düzenledik. Bu da bizim için mutluluk verici. Oldukça başarılı bir genel kuruldu."

Türkmen, sportif başarılar için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, konfederasyon olarak boccede başarı çıtasını yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.