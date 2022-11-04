Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya ekibi Hearts'ı 3-1 mağlup ederek grubunu lider bitirdi ve son 16 turuna yükseldi.

Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hearts'ı konuk etti.

Bu kulvardaki maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Başakşehir, aynı puana sahip Fiorentina'ya ikili averajda üstünlük sağlayıp, grubu lider tamamladı. Başakşehir, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etti.

Başakşehir'in gollerini 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ile 64. dakikada Berkay Özcan filelerle buluşturdu.

Hearts'ın tek golünü ise 90. dakikada Nathaniel Atkinson kaydetti.

Turuncu-lacivertli ekip, dördüncü hafta maçlarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti. Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da ilk Avrupa deneyiminde takımı ile lider olarak son 16 takım arasına girdi.

Sivasspor lider turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son haftasında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Slavia Prag, Eden Arena'da Sivasspor'u ağırladı. Gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor, deplasmandan beraberlikle döndü ve lider olarak son 16'ya kaldı.

Sivasspor'un golünü 28. dakikada Max Gradel penaltıdan kaydetti. Slavia Prag'ın golünü ise 65. dakikada Sivassporlu Dimitris Goutas kendi kalesine attı.

Grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, 11 puanla lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen Trabzonspor, grupta 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Ferencvaros ile karşılaştı. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 7. dakikada Anastasios Bakasetas filelerle buluşturdu.

Bakasetas bu golle, Avrupa Ligi grup maçlarının hepsinde takımına gol katkısı sağlayan futbolcu unvanını elde etti.

Grubu 9 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo mavililer yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'yi lider turladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-0 mağlup ederek grubunu lider bitirdi ve son 16 turuna yükseldi.

Dinamo Kiev, Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı.

64 dakika sahada kalan sarı lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler, bir gol bir asistle maça damgasını vurdu.

Fenerbahçe'ye liderliği ve son 16'yı getiren golleri, 23. dakikada Arda Güler, 45+1. dakikada Arda Güler'in asistini gole çeviren Arao kaydetti.

Son müsabakalar sonrasında puanını 14 yapan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirerek son 16'ya kaldı.

Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde 1-1 berabere kalarak grubu ikinci olarak tamamladı.