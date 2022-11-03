Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, İskoç ekibi Hearts'ı 3-1 yenerek grup birincisi olarak son 16 turuna kaldı.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla, Medipol Başakşehir (Türkiye), Demir Grup Sivasspor (Türkiye), AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Slovan Bratislava (Slovakya) grup birinci olarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, Fiorentina (İtalya), CFR Cluj (Romanya), Gent (Belçika), Basel (İsviçre) ve Dnipro (Ukrayna) ise ikinci olarak play-off turu oynama hakkı elde etti.

A, E, F, G gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir (Türkiye)-Hearts (İskoçya): 3-1

RFS (Letonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Slavia Prag (Çekya)-Demir Grup Sivasspor (Türkiye): 1-1

CFR Cluj (Romanya)-Ballkani (Kosova): 1-0

Djurgarden (İsveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0

Gent (Belçika)-Molde (Norveç): 4-0

Zalgiris (Litvanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Pyunik (Ermenistan)-Basel (İsviçre): 1-2

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vaduz (Lihtenştayn): 1-0

AZ Alkmaar (Hollanda)-Dnipro (Ukrayna): 2-1