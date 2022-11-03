Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hearts'ı konuk etti. Mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetti.

Bu kulvardaki maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Başakşehir, aynı puana sahip Fiorentina'ya ikili averajda üstünlük sağlayıp, grubu lider tamamladı. Başakşehir, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etti.

Başakşehir'in gollerini 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ile 64. dakikada Berkay Özcan filelerle buluşturdu.

Hearts'ın tek golünü ise 90. dakikada Nathaniel Atkinson kaydetti.

İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı. Turuncu-lacivertli ekip, dördüncü hafta maçlarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti.

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da ilk Avrupa deneyiminde takımı ile lider olarak son 16 takım arasına girdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart’ta oynanacak.

[Fotoğraf: AA]

Başakşehir liderlik son 16 turunda

Grupta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 13 puan ve averajla aynı 13 puana sahip Fiorentina'nın önünde lider olarak son 16’ya kaldı.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti. Başakşehir, gruptaki beşinci maçta ise deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

Gruptaki diğer maçta Fiorentina, deplasmanda Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yenmesine rağmen ikinci olarak play-off turu oynamaya hak kazandı. Hearts, grubu 6 puanla üçüncü, RFS ise 2 puanla son sırada bitirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Son 16 turu maçları ise 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ndayishimiye bu sezon 6. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü Hearts'a attı.

Hearts karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de oynadığı maçlarda da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Serdar Gürler ve Berkay Özcan da Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarındaki gol sayılarını 3'e çıkardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hearts'a 2 maçta 7 gol

Medipol Başakşehir, İskoç temsilcisi Hearts'a iki maçta toplam 7 gol attı. İskoçya'daki maçı 4-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rakibine İstanbul'da da 3 gol attı.

İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 1 gol gördü.

TFF'den Medipol Başakşehir'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen Medipol Başekşehir'i tebrik etti.

"UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'i tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0.

GOL - 33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Ndayishimiye kafayı vururken, top az farkla yandan auta çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0.

GOL - 90. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Goga Kikacheishvili, Davit Gabisonia, David Chigogidze

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk.63 Ömer Ali Şahiner), Leo Duarte, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye (Dk. 86 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Aleksic, Traore (Dk. 63 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Mounir Chouiar), Okaka (Dk. 72 Patryk Szysz).

Hearts: Gordon, Atkinson, Michael Smith (Dk. 46 Andy Halliday), Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest (Dk. 63 Josh Ginnelly), Connor Smith (Dk. 63 Barry McKay), Devlin, Grant (Dk. 81 Finlay Pollock), Henderson (Dk. 64 Lawrence Shankland).

Goller: Dk. 4 Youssouf Ndayishimiye, Dk. 33 Serdar Gürler, Dk. 64 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 90 Nathaniel Atkinson (Hearts)

Sarı kartlar: Dk. 24 Toby Sibbick, Dk. 39 Connor Smith, Dk. 71 Nathaniel Atkinson, Dk. 80 Alexander Cochrane, Dk. 80 Andy Halliday (Hearts), Dk. 80 Danijel Aleksic, Dk. 80 Youssouf Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Robbie Neilson: Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım

[Fotoğraf: İHA]

Hearts'ın teknik direktörü Robbie Neilson, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım. Bugünkü galibiyeti de grupta bulundukları yeri de hak ettiler. Biz Konferans Ligi'nde iyi bir tecrübe kazandık. Bu maçta genel olarak iyi defans yaptık. Henüz 4. dakikada gol yedik, bir golü de duran toptan yedik. Bizim için önemli olan buralarda sürekli olmak. Seneye daha iyi performans sergilemek istiyoruz."

Robbie Neilson, uzun yıllar sonra Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için mutlu olduklarını aktardı.

"16-18 yılda ilk kez buralara geldik, grupta puanlar topladık. Fiorentina ve Başakşehir gibi takımlara goller de attık. Gruptan çıkamadık ancak Avrupa kupalarına geri dönmek kulübümüz için harika bir tecrübe oldu."