Genç futbolcu geçen sezon Bayern Münih'in 19 yaş altı takımında, 20 maçta gösterdiği 6 gol 8 asistlik performansıyla dev kulüpleri peşine taktı.

Bayern Münih'in kalması için ikna edemediği, Barcelona'nın da ısrarcı olmasına rağmen olumlu sonuç alamadığı Kenan Yıldız'ın transfer yarışında mutlu sona Juventus ulaştı.

Gurbetçi futbolcu İtalyan kulübündeki kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Kenan, Juventus'un 19 yaş altı takımında 15 maçta 9 gol atarken 5 gol pası verdi.

10 numara pozisyonunda oynayan 1 metre 85 santimetre boyundaki genç futbolcu kanatlarda da görev yapabiliyor.

Kenan Yıldız ay yıldızlı formayı da başarıyla giyiyor. Türkiye'nin en etkili oyuncularından biri olan yetenekli futbolcu 17 yaş altı milli takımında 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.