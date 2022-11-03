ATP'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 53. kez gerçekleştirilecek ATP Finalleri'nde, İspanyol Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz, Sırbistanlı Novak Djokovic, Rus Daniil Medvedev ile Andrey Rublev, Norveçli Casper Ruud, Yunan Stefanos Tsitsipas ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime yer alacak.

İtalya'nın Torino kentinde 13-20 Kasım'da düzenlenecek turnuvada yer alacak tenisçiler, bu sezon elde ettikleri puanlar göz önüne alınarak belirlendi.

Turnuvada 8 tenisçi, iki gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan sporcular, yarı finalde birbiriyle çapraz olarak eşleşecek. Bu maçları kazanan tenisçiler ise final maçına çıkacak.

Bu sene emekliye ayrılan İsviçreli Roger Federer, 6 kupayla söz konusu turnuvayı en çok kazanan tenisçi rekorunu elinde tutuyor.