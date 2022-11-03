Bakü'de 62 ülkeden 386 sporcunun katılacağı organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkacak milli judoculardan Salih Yıldız, Hasret Bozkurt, Tuğçe Beder, Merve Azak'ın yanı sıra milli takım antrenörlerinden Sinan Sandal ve Ercan Çakıroğlu turnuva öncesinde açıklamalarda bulundu.

Salih, şampiyon olduğunda kürsünün zirvesinde yer alarak, İstiklal Marşı'nı dinletmesinin kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

"Geçen yıl zor bir sakatlık dönemi geçirdim, sakatlıktan sonra İtalya'da Avrupa Kupası'na gittim, orada şampiyon oldum. Sonra Abu Dabi Grand Slam'a gittim orada üçüncü olarak gümüş madalya kazandım. Şimdi Bakü'deyiz hedefimiz altın madalya, gelecek sezon da dünya şampiyonasında hedefimiz var, inşallah olimpiyat kotası alırız."

[Fotoğraf: AA / milli judocu Salih Yıldız]

Sporculardan Hasret Bozkurt ise iki gün önce 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride gümüş madalya kazandığını hatırlattı.

"İnşallah bir dahakine şampiyon olurum. Şimdi Bakü Grand Slam'da altın madalya kazanmayı istiyorum. Takım halinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk, bu bize büyük bir motivasyon sağladı. Olimpiyatlara puan toplamaya başlayacağız, bir altın madalya almak bize olimpiyat kapılarını açacak, inşallah güzel şeyler olacak."

[Fotoğraf: AA / milli judocu Hasret Bozkurt]

Merve Azak: 2022 yılı bizim için judoda altın bir yıl oldu

Milli judocu Merve Azak da organizasyonla ilgili hedeflerini paylaştı.

"2022 yılı bizim için judoda altın bir yıl oldu. Ümitlerde, gençlerde ve 23 yaş altında hem takım olarak hem ferdi olarak güzel başarılar elde ettik. Bakü'de bu başarıları büyüklere de taşımak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA / milli judocu Merve Azak]

Merve, olimpiyat sürecinin yoğun geçtiğini vurguladı.

"Şu an Bakü sınavımız var. Bakü'nün daha rahat geçeceğini düşünüyoruz, çünkü kardeş ülkeden tam destek alıyoruz o yüzden daha motivasyonluyuz. İnşallah orada İstiklal Marşı'mızı okutup ardından 2023'teki olimpiyat puan maçlarında da kotayı garantileyip 2024 Paris'e katılmak istiyorum."

Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Merve Azak, "Her milli sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim ve hedefim olimpiyat madalyası, buna ulaşabileceğime inanıyorum. Bunun için çok çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğçe Beder: Bakü'de takım olarak da başarılarımıza bir yenisini ekleyebiliriz

Milli judocu Tuğçe Beder ise yaklaşık 12 senedir Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor adına yarıştığını hatırlattı.

"Judo hayatım boyunca birçok uluslararası dereceye imza attım, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum. Şu anda kadınlar ve erkeklerde olimpiyatlara puan veren Bakü Grand Slam için geldik. İnşallah kardeş ülkemizin başkenti Bakü'de takım olarak da başarılarımıza bir yenisini ekleyebiliriz ve 2024 Olimpiyatları için tarih yazmaya devam ederiz."

[Fotoğraf: AA / milli judocular Tuğçe Beder]

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Antrenörü Ercan Çakıroğlu da "Olimpiyat puanları için Bakü Gran Slam'a geldik. İlk gün müsabakalarında sporcularımızdan 48 kiloda Merve Azak ve Tuğçe Beder, 57 kiloda Hasret Bozkurt yarışacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum alacağımız puanlarla birlikte olimpiyat oyunlarında madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'da mücadele edecek milli sporculara güvendiklerini belirten antrenörlerden Sinan Sandal ise "Burası bizim için bir hedef değil, burası bizim için bir basamak. Burada madalya kazanan sporcularımızla olimpiyat yolunda devam edeceğiz. İnşallah aynı başarıları olimpiyatlarda da göstereceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.