Doğuştan bedensel engelli 2 sporcu, turnuva için Şırnak Üniversitesi kortlarında tenis eğitmenleri gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Turnuvada, derece elde ederek milli takıma girmek isteyen genç tenisçiler, daha sonra 2024 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

14 yaşındaki Elfida Algit, spor yapmaktan keyif aldığını, bir yıl önce tanıştığı teniste başarılar elde etmek istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA / Elfida Algit]

Elfida, haftanın 5 günü okulun ardından 2 saat antrenman yaparak turnuvaya hazırlandığını belirtti.

"16-21 Temmuz'da Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Türkiye Klasman Turnuvası'nda 2. oldum. Hedefim Antalya'daki turnuvada derece elde ederek milli takıma girebilmek. 2024 yılındaki olimpiyatlara hazırlanarak Türkiye’yi temsil etmek istiyorum."

[ Fotoğraf: AA / Zehra Zeyrek]

18 yaşındaki Zehra Zeyrek de 3 yıldır tenis oynadığını, tenis oynamaktan büyük zevk aldığını dile getirdi. Zehra, Şırnak'ta tenis için imkanların mevcut olduğunu aktardı.

"Kortlarımız yeni ve spor yapmak için herkesten büyük destek alıyoruz. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah turnuvada başarılı olurum ve milli takıma girerim. Bunun için çok çalışıyorum."