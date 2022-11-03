Her iki ülkenin temsilcileri, Bahçecik Mahallesi'nde bir halı sahada Türkiye-Macaristan dostluğunu pekiştirmek için karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in rakip kalede yer aldığı dostluk maçında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Murat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de forma giydi.

Macaristan takımının 6-4'lük galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu tarafından Büyükelçi Matis'e plaket verildi.