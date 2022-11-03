Kulüp başkanı Göksel Medipol Başakşehir'in İskoç ekibi Hearts'ı 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamlayıp son 16 turuna kaldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Başakşehir bu maçlara çıkarken taraftarı, arması, renkleri ve camiası için çıkıyor. Ancak biz bunları milli maç gibi oynuyoruz. Başakşehir'in bu gruptan lider çıkması, Fiorentina'nın ikinci çıkıyor olması mutluluk. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum."

Gümüşdağ, Avrupa kupalarında 8. senede 48 maçı geride bıraktıklarını aktardı.

"8 seneye 50'yi sığdırmış olacağız. Zannediyorum Mart ayına kadar maçımız yok. Baktığımızda 9 sezonda 8 kere Avrupa'ya gidebilmek, orada başarılı olabilmek önemli. Bir önceki dönemde şampiyonlukta da Kopenhag maçı sonrasında orada ilk 16'daydık. Burada da Roma'nın kupa kaldırdığı, Mourinho'nun gözyaşı döktüğü kupada ilk 16'ya kalmamız çok büyük mutluluk. Sanıyorum son 5 yılda ülkeye en çok puan kazandıran ikinci takımız. Bizim için büyük bir mutluluk."

Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerinin sorulması üzerine konuştu.

"Biz zirveyi zorlayan, şampiyonluk kupası kaldırmış ve DNA'sında Avrupa olan bir takımız. Sürekli Avrupa'da mücadele veriyoruz. Bu istikrar çok önemli. Avrupa'ya 5 yılda bir giden takım değiliz. Başakşehir'in başarısı göz ardı edilemez. Ben inanıyorum ki etap etap gideceğiz. Çeyrek final, yarı final... Neden final olmasın? En büyük hayalimiz finale ulaşmak."

Gümüşdağ, ligde de iddialı olduklarını belirtti.

"Biz 9. sezondayız. 8 sezonda 1 kere ligi 5'in altında bitirdik. Yedi sezon hiç 5. olmadık. Sürekli zirveyi, ilk 4'ün içinde olmayı, şampiyonluğu hedefledik. Sürekli zirveyi zorlayan takım olduk. Zorlayan takım olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışında olmaya da devam edeceğiz."

Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'deki hakem performanslarıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

"Futbol da en çok konuşulan şey hakemlerdir. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi ve yönetimi gayret içinde. Geçen hafta VAR ile ilgili toplantı yapıldı, programa davet edildik. Dolayısıyla bir şeffaflık içinde çaba sarf ediyorlar. Samimiyetlerine inanıyorum. Hakemlerin performansı çok iyi diyemem ama samimi bir gayret, iyi niyet var. İnanıyorum ki hakemlik müessesinde eskiye göre çok daha önemli adımlar atacaklar."