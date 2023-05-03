TFF'den Ergin Parlar için başsağlığı mesajı

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, geçmişte milli takımlarımıza rakip izleme departmanında antrenör olarak hizmet veren Ergin Parlar vefat etti. Bursaspor'da yetişen, Fenerbahçe, Eyüpspor, İstanbulspor ve Küçükçekmecespor'da forma giyen Ergin Parlar, hem antrenör hem de teknik direktör olarak birçok takımda görev yapmıştı. Merhum Ergin Parlar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.