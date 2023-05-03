Dursun Özbek: Galatasaray camiası kenetlenmiştir

Sarı-kırmızılı futbol takımının Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanını izleyen başkan Dursun Özbek, öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek, şampiyonluk yarışında gergin olmadıklarını belirtti.

"Şampiyon belli. Gergin olması gereken ikincilik, üçüncülük savaşı var. Gerginlik orada. Onlar bu gerginliği kamufle edebilmek için devamlı Galatasaray'a sataşıyorlar. Meyve veren ağaç taşlanır. Yolumuza bakıyoruz. Şampiyonluk yolunda en öndeyiz ve şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Şampiyon belli. İkincilik, üçüncülük için aralarında yarışsınlar."

Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin kendilerine karşı birleştiğini ileri sürdü

"Birbirlerini desteklemelerini de normal karşılıyorum. Beşiktaş güzide bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz sponsoru Beko. İnsanlar çıkarım yapabilir. Yürüyüşümüzde hiçbir zaman bozulma yoktur. Şampiyonluk uzun bir yarış. Maçların tümünü kazanmamız mümkün değil. Böyle olmadı. Zaman zaman bu tip sonuçlar olabilir. Ne Galatasaray'ın yürüyüşünde ne hocanın ve oyuncuların motivasyonunda eksilme var. Okan hoca çok değerli antrenörümüz. Onlar kendi maçlarına baksınlar."

Dursun Özbek: Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın babası benim 30 yıllık arkadaşım. Dün beni aradı ve oğlunun adına üzüntülerini bildirdi. pic.twitter.com/2BCaPGPvAT — TRT Spor (@trtspor) May 3, 2023

"Galatasaray Cumhuriyet'ine bağlı"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir camia olduğunu söyledi. Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un camialarını FETÖ ile ilişkilendirmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Zaman zaman filmlerde seyrediyoruz, zaman zaman olaylarda şahit oluyoruz. Bir cinayet işlendiği zaman cinayet mahalline ilk kim gelir? Katil gelir. Durmadan FETÖ diyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bu işlerin ne olduğunu herkes biliyor. Onun için bunu telaffuz ettikçe, demek ki buradan gocunduğunuz bir şey var ki sürekli bunu dile getiriyorsunuz. Terör örgütünü ikide bir dilinize almanızın sebebini çözemiyorum. Galatasaray, Cumhuriyet'ine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır. Bunu defalarca, İstiklal Savaşı'nda kanıtladık. 500 senelik bir kültürden geliyoruz. 500 sene devletine hizmet etmiş camianın bireyleriyiz. Dolayısıyla bunu diline alırken iki defa düşüneceksin. Cinayet mahalline ilk katilin kendisi gelirmiş. Sen de bunu ikide bir söylediğine göre devamını söylemeye gerek yok."

"Beşiktaş camiasında da bir değişim var"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın derbi sonrasındaki paylaşımlarına tepki gösterdi.

Dursun Özbek: Biz gergin değiliz. Şampiyon belli. Gerginlik asıl ikincilik ve üçüncülük savaşında. pic.twitter.com/sptniUsxND — TRT Spor (@trtspor) May 3, 2023

Özbek, Çetinsaya'nın derbi sonrasında sosyal medyada argo ifadelerin yer aldığı paylaşımda bulunduğunun hatırlatılması üzerine konuştu.

"Serhan Çetinsaya'yı tanımam. Babası Süleyman Bey, benim 30 yıllık çok yakın arkadaşım. Galiba 30'lu yaşındaymış. Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevine gelmiş. Dün babası beni aradı. Çok eski arkadaşız. Aynı camiadan geliyoruz, aynı meslek grubu içinden geliyoruz. Üzüntülerini bildirdi. Bütün Galatasaray camiasından da oğlunun namına özür diledi."

Özbek, Beşiktaş Kulübünden herhangi bir açıklamaya yapılmadığını hatırlattı.

"Süleyman Bey dünya iyisi bir insan. Oğlu böyle bir ifadede bulundu ve Beşiktaş'ın buna sessiz kaldı. Bir reaksiyon gösterilmedi. Beşiktaş'ı Süleyman Seba ile, Hakkı Yeten ile biliyorum. Yaşım müsait. Beşiktaş camiasında çok yakından tanıdığım insanlar var. Attığı twit ortada durduğuna göre ve buna sessiz kalındığına göre Beşiktaş camiasında da bir değişim var. Demek ki Beşiktaş camiası her zaman meydana çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değil."

"Koalisyon güçleri Galatasaray ile mücadele edemez"

Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı "koalisyon" olarak nitelendirdi.

"Özellikle bu koalisyon güçleri Galatasaray ile mücadele edemezler. Yanlarına 10 takım daha alsalar dahi edemezler. Galatasaray doğrunun, hakkın yanındadır. Fenerbahçe ile ilgili attığımız bir mesajı alıntılayıp sinkaflı twit atmasını kendisine yakıştıramadım. Kendisine yakıştırdıysa Süleyman bey açısından çok üzülüyorum. Bizim geldiğimiz kültür bu söylemlere müsaade etmiyor. Galatasaray olarak hiçbir zaman benzer seviyelere inmemeyi hep söyledik. Kötü laf kullananlar o kötü lafın altında kalırlar. Aynı tarzda cevap verme durumunda değiliz."

"Galatasaray'dan korkuyorlar"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şampiyonluktaki rakiplerinin kendilerinden korktuğunu ileri sürdü.

Özbek, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sürekli Galatasaray'ın konuşulduğuna dikkat çekti.

"Biz divan kurulunda Galatasaray’ın iç meselelerini konuşuyoruz. Divan bunun için var. Rakip takımın divanına bakıyoruz, 3,5 saat sürmüş, 2,5 saati Galatasaray konuşuluyor. Bu, çok net olarak acziyeti ve Galatasaray'dan ne kadar korkulduğunu gösteriyor. Öyle ya, korku etrafı sarmış. Galatasaray'ı konuşarak, Galatasaray'la ilgili sözler sarf ederek bu ateşi söndüremezsiniz. Korku ateşi sarmıştır. Geçmişte bir söze bağlı olarak bunu söylüyorum. Bu ateş üfleyerek sönmez."

"Galatasaray camiası kenetlenmiştir"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın şampiyonluk yolunda kenetlendiğini kaydetti. Özbek, iç saha maçlarında yaklaşık 50 bin taraftar önünde oynadıklarını aktardı.

"Taraftarlarıma ne kadar teşekkür etsem az. 50 bin kişi arasında bir çatlak ses yok. Galatasaray camiası kenetlenmiştir. Bu koalisyonun Galatasaray'a yaptığı saldırılar Galatasaray'ın daha da güçlenmesini sağlamıştır."

Özbek, topluma örnek olmaları gerektiğini vurguladı.

"Düşmanlarımıza şu anda korku veriyoruz. Bu korkuyu bize sinkaflı mesajlar atarak, iç meselelerimizi kendi divanlarında konuşarak gösteriyorlar. Onlara kendi işleriyle uğraşmasını ve özellikle camiamızdaki insanlarla uğraşmasını bırakmasını tavsiye ediyorum. Bunlar hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de genç insanlar. Zengin ailelerin çocukları. Biraz daha mütevazi ve kibirden yoksun hareket etmelerinde Türk toplumu için büyük yarar vardır. Biz rol modeli insanlarız. Çocuklar, gençler izlediği zaman bizi örnek alması lazım. Benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın gayreti Türk toplumuna bu örneği sergilemek. Kendi çocukluğumdan başlayarak bu mevkie nasıl geldiğimi dün anlattım. Çok yol yürüdük biz. Öyle zengin babanın zengin çocuğu gelip buraya oturmadı. Onlar daha yolun başındalar. Onlar giderken biz gittik, dönüyoruz. Onlara tavsiyem şu. Konuşurken dilinize sahip çıkın. Özellikle bu dönemde Türk toplumunun gerilmeye ihtiyacı yok. Kendi işinizle, kendi takımınızla ilgilenin. Bırakın rakibiniz ne yaparsa yapsın. Çağrımı yineliyorum. Herkes kendi işine baksın."

"Depremin yaralarını sarmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz"

Başkan Özbek, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Riva'daki organizasyonla ilgili bilgi verdi.

"6 Şubat depreminde evleri yıkılan, anasını babasını kaybeden çocukların hepsi oradaydı. Orada bazı oyuncularımın katılımıyla nasıl sarmaş dolaş oldular, nasıl mutlu oldular tahmin edemezsiniz. Ben de oradaydım. Depremin yaralarını sarmak için 6 Şubat'tan beri Galatasaray Kulübü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin kısa sürede bitmeyeceğini söylemiştik. Bu uzun soluklu bir hareket. Galatasaray olarak bu hareketin hep öncülüğünü yaptık, yapıyoruz. Riva'da spor kulübü başkanı olarak büyük kulüpleri temsilen tek ben vardım. Çocukların bana sarılışı, benimle fotoğraf çekilmek istemelerini görmeliydiniz. Nasıl mutlu oldular tarif edemem. İsterdim ki tüm kulüp başkanları orada olsaydı. Bu acıyı hafifletmek için onların da bizim kadar katkı vermelerini isterdim. Bunun gururla söylüyorum. Mensubu olduğum Galatasaray camiasının ne kadar kadirşinas, sosyal faaliyetlerde öncülük yaptığının bir örneğini de gördük."

Dursun Özbek, depremzedeler yararına düzenlenen organizasyon için Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu tesislerine gitmesiyle ilgili algı çalışması yapıldığını iddia etti.

"Riva'ya gitti algısı üstünden twitler atılıyor. Artık bunun bir sonunun gelmesi lazım. Yeter artık. Benim oradaki mevcudiyetim, takım oyuncularını depremzede çocuklarına götürmem. Aileleriyle gelmişler. onlara yardımcı olmak. Acılarını hafifletmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah bütün kulüplerimiz aynı sevdaya tutulurlar. Bu depremin yaralarını sarmak için Galatasaray’ın ne yaptığına baksınlar ve örnek alsınlar. “Bu etkinlikte tamamen depremzede aileler ağırlandı. Hepsi futbol aşkıyla yanan ufak çocuklar. Onlarla karma maçlar yapılıyor. Galatasaray her konuda olduğu gibi deprem felaketine uğrayan kardeşlerimizin her zaman yanında olacaktır. Bu yaralar tamamen sarılana kadar devam edecektir. Tavsiyem bütün camia ve kulüplerin aynı hassasiyeti göstermesi."

Dursun Özbek, son olarak "Bütün camiama sesleniyorum. Galatasaray camiası bugüne kadar olduğundan daha kuvvetli pozisyondadır, daha kenetlenmiş pozisyondadır. Bu saldırılar bize güç katıyor." ifadelerini kullandı.