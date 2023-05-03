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Spor
AA 03.05.2023 20:30

Balıkesir'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

Balıkesir’de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 236 amatör spor kulübüne 5 milyon 280 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Balıkesir'de amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

​​​​​​​Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, törende, gençlerin spora teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yardım yapıldığını söyledi.

Özalp, Balıkesir'de son 4 yılda yapılan yatırımlar sayesinde Balıkesir’in spor şehri olarak anılmaya başlandığını belirtti.

"Merkez, ilçe, belde ve köylerde birçok yatırımlar yapıldı. Gençlerimiz, çocuklarımız 7'den 70'e herkes faydalanmaya başladı. Artık ilimiz spor şehri olarak anılmaya başlandı. Ulusal, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma erişti. Lisanslı sporcu sayımız on binleri geçti. Birçok branşta ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden sporcu yetişti ve yetişmeye devam edecek. Sadece sportif başarıyla sınırlı kalmıyoruz, aynı zamanda spor turizminde de büyük mesafe katedip ilin ekonomisine, kültürüne katkı sağlıyoruz. Festivallere, organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerinin her zaman devam edeceğini dile getirdi.

Halk oyunu ve jimnastik gösteri ile devam eden etkinlik, kulüp temsilcilerine yardım çeklerinin teslim edilmesiyle sona erdi.

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