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Spor
AA 03.05.2023 20:15

Hatay ve Osmaniye'de amatör spor kulüplerine nakdi yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hatay ve Osmaniye'deki amatör spor kulüplerine yaklaşık 7 milyon lira yardımda bulunuldu.

Hatay ve Osmaniye'de amatör spor kulüplerine nakdi yardım
[Fotograf: AA]

Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen törende, kentin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremleri hep birlikte aşacaklarını söyledi.

Bunu sadece bir devlet görevi olarak görmemek gerektiğini belirten İçen, herkesin ailesi ve akrabalarının bu depremden etkilendiğini ifade etti.

İçen, birlik ve beraberlik içerisinde Hatay'ın ayağa kalkacağını vurguladı.

"Çok şükür çok hızlı hareket ediyoruz. İnşallah 1-1,5 yılda çok şeyin değiştiğini hep birlikte göreceğiz. Planlar, programlar hepsi onlara göre yapılıyor. Kimse endişe etmesin."

İçen, teşkilatlanmanın çok önemli olduğunu bu süreçte gördüklerini belirtti.

"Binlerce insana, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kurumlarında hizmet veriyoruz. Depremzedelerimize, dışarıdan gelen görevli arkadaşlarımıza hizmet veriyoruz. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletimize ve bağlı bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. 221 kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü de tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Hatay'ı en kısa sürede ayağa kaldırırız. O sahalarda hep birlikte futbol oynarız, koşarız, yürüyüş yaparız. Güzel günlere tekrar kavuşmak ümidiyle."

İçen, Bakanlığın 4 milyon 755 bin liralık desteğinin 221 amatör spor kulübünün hesabına yatırılması işleminin sürdüğü belirtildi.

Osmaniye'de 96 amatör spor kulübüne 2 milyon 220 bin lira

Tosyalı Spor Kompleksi'nde de 96 amatör spor kulübüne 2 milyon 220 bin lira yardım ile spor ayakkabısı, şort, tişört, yağmurluk ve eşofman dağıtımı töreni düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, törende, depremlerden etkilenen Osmaniye'de spor tesislerinin de vatandaşların hizmetine açıldığını vurguladı.

Çetiner, spor tesislerinin kısa sürede tam kapasiteyle yeninden hizmete vermeye başlayacağını ifade etti.

"Tesislerimiz değerli sporcu kardeşlerimizle, spor kulüplerimizle cıvıl cıvıl dolacak ve amacına hizmet eder hale gelecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olarak gurur duyuyoruz. Çünkü bütün bu tesislerimiz halkımızın bu zor döneminde ev oldu. Şimdi de inşallah bu görevi tamamladıktan sonra tekrar asli görevi olan spor hizmetlerini yapacak. Spor kulüplerimiz bizim için son derece önemlidir. Bundan sonraki dönemde de kulüplerimizle yakın iş birliği içerisinde sporumuzun daha ileri noktalara taşınması, daha başarılı sporcularımızın yetişmesi adına gerekli çalışmaları birlikte yapacağız. Ayni ve nakdi yardımlar hayırlı ve uğurlu olsun."

Vali Erdinç Yılmaz da amatör spor kulüplerinin temsilcilerine 2 milyon 220 bin liralık temsili çek takdim etti.

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