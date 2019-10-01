TFF'den yapılan açıklamaya göre;

"Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi."

Ankaragücü'nün itirazı da reddedildi



"Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti."

Kaynak: TRT SPOR