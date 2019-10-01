Spor
Sumudica: İptal edilen golle ilgili açıklama bekliyoruz01 Ekim 2019 Salı 16:12 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 16:24
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini söyledi.
Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.
Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:
"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."
Kaynak: AA
Etiketler: süper lig marius sumudica Gazişehir Gaziantep Ali Şansalan