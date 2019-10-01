Beşiktaş dergisinin ekim sayısına açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki oyuncu, ligin başında işlerin umdukları gibi gitmediğini belirtti.

Uyum süreci içerisinde olduklarını hatırlatan Hutchinson, "Şu anda farklı bir oyun yapısına geçiş yapmaya çalışıyoruz. Takımda birçok yeni oyuncu var. Bunun başlangıç aşamasında ne yazık ki işler umduğumuz gibi gitmedi, sonuçta alışık olduğumuzdan farklı bir yapıya geçiş yapmaya çalışıyoruz. Her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bazen işler planladığınız şekilde başlamıyor ama biz oyuncu grubu olarak bu oyun planına inanmaya ve sadık kalmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçiş dönemlerinde sonuç elde etmenin zaman alabildiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarımla birlikte konuşuyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan tabii ki sezonun ilk bölümü olduğu için daha oynayacağımız birçok maç olduğunu söyleyebiliriz ama diğer taraftan da en kısa sürede işleri yoluna koymamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çünkü lig çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bizim de zaman kaybetmememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımız sadece Türkiye'de değil, dünyanın her noktasında tanınıyor"

Kanadalı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı taraftarların kendilerini iyi günde kötü günde desteklediğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlarımız sadece Türkiye'de değil, dünyanın her noktasında tanınıyor. Onların takımlarına duyduğu sevgi, sahip oldukları tutku gerçekten çok büyük. Mevcut durumun onları üzdüğünün farkındayız ama şunu özellikle bilmelerini istiyorum. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Uzun zamandır buradayım, daha öncede zor zamanlar geçirdiğimiz oldu ve geçmişte nasıl bu sıkıntıları aştıysak şimdi de aşacağız. Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz, bize dair umutlarını yitirmesinler. Uzun zamandır böylesine büyük bir kulüpte, böylesine tutkulu ve ateşli bir taraftar desteğiyle oynadığım için kendimi hep şanslı saydım. Bu sebeple kalbimde onların çok özel bir yeri var ve her zaman da böyle olacak."

"İkinci kaptan olarak önemli bir sorumluluğum var"

Hutchinson, yıllardır Türkiye'de bulunduğunu hatırlatarak, saha içinde ve dışında önemli detayları takım arkadaşlarıyla paylaştığını ifade etti.

2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta bu yıl yedinci sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, şunları kaydetti:

"İkinci kaptan olarak önemli bir sorumluluğum var. Belki takımda en çok konuşan oyunculardan biri değilim ama arkadaşlarıma gerekli yönlendirmeleri yapmaya çalışıyorum, özellikle de takıma yeni gelmiş oyunculara. Çünkü uzun zamandır Türkiye'deyim ve bu ligde oynuyorum. Saha içerisinde ve saha dışarısındaki bazı önemli detayları arkadaşlarıma aktarmaya gayret ediyorum. Özellikle de ligin yapısı, rakip takım ve oyuncular, deplasman ve evimizin atmosferi anlamında elimden geldiğince onlara açıklamaya çalışıyorum."

Futbolu çok sevdiğini ve emeklilik sonrasında bu sporun içinde kalmak istediğini vurgulayan Hutchinson, "Bu sezonun sonunda kontratım bitecek ama öncelikle bu sezon neler olup biteceğini görmek ve adım adım ilerlemek istiyorum. Tabii ki de futbolculuk kariyerimi bitirdikten sonra kafamın içerisinde antrenörlük yapma fikri var. Çünkü deneyimlerimi, donanımlarımı futbolculara doğru bir biçimde aktarabileceğimi düşünüyorum. Belki alt yaş ve genç yaş gruplarından başlayarak yavaş yavaş antrenörlük kısmına geçiş yapabilirim. Sezon sonunda veya günü geldiğinde işlerin nasıl bir noktaya evrileceğini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA