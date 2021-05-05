TFF'den yapılan açıklamaya göre, kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacak.

Uygulama kapsamında örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.