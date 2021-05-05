Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF, Tahkim Kurulu kararlarının gerekçelerini paylaşacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacak.
Uygulama kapsamında örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.
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