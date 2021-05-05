Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya ligin son 2 haftasında geçilebilecek ve böylelikle her takım bir maçını seyircisi önünde oynayabilecek.

18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak 37. hafta maçları ile 23 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak son hafta maçlarıyla birlikte, belirlenecek sayıda seyirci stadyumlardaki yerini alabilecek.

Açıklamada ayrıca, deplasman yasağı kararının, kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından operasyonel zorluklara karşı alındı.

Seyircilerin güvenliği ön planda tutulacak. Kulüpler stada giriş ve çıkışlarda belirli planlara sahip olacak.

Maçlara seyirci alınmasıyla ilgili son kararı verecek olan Birleşik Krallık hükümeti, 10 Mayıs'a kadar açıklama yapacak.