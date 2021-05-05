UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli olacak. Roma, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Manchester United'ı konuk edecek.

İki takım arasında oynanan ilk maçı İngiliz ekibi 6-2 kazanmayı başarmıştı. İtalya'ya turun kapısını aralayarak giden Manchester United, skor avantajından da yararlanarak final biletini cebine koymayı hedefliyor.

Gelecek sezon için Jose Mourinho ile anlaşan Roma ise bir futbol mucizesine imza atarak adını finale yazdırmayı arzu ediyor.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Bryche yönetecek.

Arsenal'in rakibi Villarreal

Yarı finalin diğer maçında ise Arsenal, Villarreal'i konuk edecek. İlk maçı 2-1 kaybeden İngiliz ekibi, deplasmanda attığı golden güç alarak turu geçen taraf olmak istiyor.

Villarreal ise bu kadar yaklaşmışken hata yapmadan Londra'dan final biletiyle ayrılmayı hedefliyor.

Arsenal Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.