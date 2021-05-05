Galatasaray’da, başkanlık seçimi öncesinde geri sayım başladı. Sarı kırmızılı kulübün kongre üyeleri, 29 Mayıs’ta sandık başına gidecek.

Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Seçimli olağan kongre öncesinde gözler, mevcut başkan Mustafa Cengiz’e çevrilmiş durumda.

Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ertelendi

Cengiz, yapılan son yönetim kurulu toplantısında kurmayları ile seçim hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Mustafa Cengiz’in seçim süreci ile ilgili düzenleyeceği basın toplantısı ise ileri bir tarihe ertelendi.

Başkanımız Mustafa Cengiz’in yarın yapılması planlanan basın toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir. https://t.co/BOHRtwk0AH — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 5, 2021

Kulislerde daha önce Galatasaray’da 2. başkanlık yapmış olan Işın Çelebi’nin de aday olacağı konuşuluyor. Galatasaray’da başkan adaylarının listelerini en geç 7 Mayıs Cuma günü Divan Kurulu'na teslim etmesi gerekiyor.

Olağan seçimli genel kurul öncesinde, Dernekler Masası’nın vereceği karar da bekleniyor. Tam kapanma sürecinin tamamlanması ile birlikte pandeminin gidişatına göre seçimin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni yönetimi birçok önemli problem bekliyor

Galatasaray’da seçilecek yeni yönetim, birçok sorunu da masasında bulacak. Sezon öncesinde yapılacak transferler, önemli konuların başında geliyor.

Sonrasında sözleşmesi biten futbolcuların durumunun sonuca bağlanması gerekiyor.

Finansal yapılanma süreci ile birlikte, maaş bütçesinin aşağıya çekilmesi, yeni yönetimin gündeminde olacak gelişmeler arasında yer alıyor.