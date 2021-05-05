Lider Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum planlarını ileride oynayacak futbolcuya göre yapacak. Deneyimli çalıştırıcı, Vincent Aboubakar’ın durumuna göre kadroyu belirleyecek.

Uzun zamandır takımdan ayrı kalan ve tedavisine devam edilen Kamerunlu oyuncu, henüz takımla çalışmalara başlayamadı.

Derbide de forma giyme ihtimali oldukça düşük olan Aboubakar için son karar önümüzdeki günlerde verilecek.

N’Kouodu ve Gökhan Töre’nin durumlarının, Aboubakar’a oranla daha iyi olduğu öğrenildi. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın’ın elinde iki seçenek bulunuyor.

İlk alternatif santrforda Cyle Larin, sol kanatta iyileşmesi durumunda N’Kouodu’nun oynaması. Sergen Yalçın, Fransız oyuncunun hazır olmaması halinde bu bölgede Gökhan Töre’ye şans vermeyi planlıyor.

Deneyimli teknik adam, N’Kouodu’nun iyileşememesi durumunda Larin’e solda görev verip Gökhan Töre’yi ileri uçta da kullanabilir.

Tüm seçenekleri değerlendiren Sergen Yalçın'ın son kararını sakatlıkların durumu netlik kazandıktan sonra vereceği belirtildi.