Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu paylaşıldı
Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından olan ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayınlandı.
Mastercard Türkiye’nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında hazırladığı reklam filmi, futbolda tutkunun "imkansız" diye bir şey tanımadığını anlatıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ana sponsoru Mastercard, 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak final maçına sayılı günler kala kalpten oynanan futbolun, hazırlanan videoyla maç sonucunu nasıl değiştirebileceğini sayısal verilerle ortaya koyuyor.
Futbol tarih yazabilir. 2021 finalinden önce @StatsPerform ile UEFA Champions League’in imkansız geri dönüş olasılıklarını hesapladık. İstanbul, 29 Mayıs Finali'nde yeniden tarih yazmaya hazır! Futbol #PahaBiçilemez şeyler başlatabilir. #FansvsFacts #PahaBiçilemez #UCL— Mastercard Türkiye (@MasterCard_TR) May 1, 2021
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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