Fenerbahçeli Altay Bayındır, sarı lacivertli kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki kaleci, sarı lacivertli formayı giymenin çok kıymetli olduğunu anlattı.

"Fenerbahçe oyuncusuysanız sahaya her zaman bir irade koymanız gerekiyor. Futbol takım oyunu ve bu iradeyi herkes koymalı ki maçı kazanalım. Bireysel olarak da en üst noktaya çıkmak için elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra da en iyi olmak için her zaman yapacağım."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Terimizin son damlasına kadar varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz"

"Maç kazandıktan sonra sabah mutlu uyanıyorsun çünkü seninle birlikte milyonlarca insanın da mutlu uyandığını biliyorsun. Bu haz için sahada terimizin son damlasına kadar varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz."

Boş zamanlarında ne yapıyor?

Altay Bayındır, antrenman sonrasındaki boş vaktini dinlenerek geçirdiğini söyledi.

"Sakin ve sessiz bir hayatım var. Vaktimin büyük bölümünü evde geçiriyorum. COVID-19 sebebiyle de ev-tesis-antrenman rutinim sürüyor. Yüksek ve yoğun tempoda bir iş yapıyoruz, bu yüzden boş zamanlarımda kafamı ve bedenimi dinlendiriyorum."