TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapılan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz, Galatasaray kulübü adına başkan yarıdımcıları Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Oytun Özer, Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Kasımpaşa adına yönetim kurulu üyes Fatih Saraç, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ direk katılırken diğer kulüplerin başkanları videokonferans yönetimi ile iştirak etti.

TFF, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edilmesi kararı almıştı.

"Şimdilik" vurgusuyla duyurulan karar sonrası takımlar, çalışmalarına başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil açıklama yapıyor.

Nihat Özdemir'in konuşmasının satır başları:

"18 kulübün tamamının desteği ile liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. bunu değerlendireceğiz. Türkiye'deki şartların değişimi koronavirüs olsun, seyahat özgürlüğü olsun diğer konuları da göz önünde bulundurarak kesin tarihimizi 28 Mayıs tarihinde yapacağımız basın toplantısıyla açıklamak üzere bütün kulüplerle birlikte anlaşmaya varmış durumdayız. Herhangi bir sporcumuz ve futbol adamımızın virüse yakalanmaması için gereken her şeyi yapacağız. Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda kulüplerle hemfikir olduk. 5 oyuncu değiştirme kuralıyla da ilgili çalışma yapılıyor.

Mehmet Sepil'in açıklamalarının satıbaşları:

"Ligin geri kalanında 5 oyuncu değişikliği hakkı için federasyon kısa bir süre sonra açıklama yapacak. Pandemi çok yakından izleniyor ama ülkemizde bu durum çok iyi gidiyor. Beklentimiz bunun devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla birlikte başlaması. TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk."

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