Liege'i haklı bulan FIFA'nın haksız fesih nedeniyle Alpaslan'ın eski kulübüne 440 bin Euro ceza ödemesini kararlaştırdığı ortaya çıktı.

Liege'den ayrılıp 2016-17 sezonunda Elazığspor'a imza atan Alpaslan veya futbolcuyu transfer eden kulüp, Belçika ekibine 3 milyon 300 bin TL ödeyecek.

FIFA'dan aldığı haberle sarsılan 26 yaşındaki oyuncu karara itiraz etti.

Göztepe'de gösterdiği performansla Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in transfer listesine giren Alpaslan, 2013-14 sezonunda Standard Liege'de 11 maça çıkıp ardından Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a kiralandı.

Standard Liege'e 2016-17 sezonu başında geri dönen oyuncu ardından Belçika'dan ayrılıp Elazığspor’a imza attı.

Göztepe'ye ise geçen sezon başında transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda toplam 49 resmi maça çıktı.

