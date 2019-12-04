Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Tesisleri'nden canlı yayına bağlanan Özdemir, ''EURO 2020'de ana hedefimiz gruptan çıkmak'' dedi.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bakü bize ev sahipliği yapacak, orada seyirci avantajımız olacak. EURO 2020'yi düzenlememiz gerekirken bu hakkı bizim elimizden aldılar. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum.

Adım adım ilerlemek istiyoruz. Futbol şansı bizimle olsun. Birinci hedefimiz 16 takım arasına girebilmek sonra da gidebileceğimiz yere kadar gidebilmek.''

"Herkesin yüreğiyle desteğini bekliyoruz"

Özdemir, prim sorusuna ''Hiçbir oyuncumuz bir an bile prim konusu açmadı'' ifadelerini kullandı.

Tüm taraftarların yürekten desteklerini beklediklerini belirten Özdemir, ''Taraftarlar şimdiden biletlerini alsınlar, seyahat organizayonlarını yapsınlar, tüm taraftarların desteğini bekliyoruz. Biletler satışa çıkmış durumda. Herkesin yüreğiyle desteğini bekliyoruz.'' diye konuştu.

Kaynak: TRT SPOR