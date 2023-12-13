TFF Başkanı Büyükekşi: Lig maçları 19 Aralık'ta başlayacak

TFF Yönetim Kurulu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig'de 11 Aralık'ta yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle, başkent ekibinin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükekşi, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, olaylı maç gecesi süresiz ertelediklerini açıkladıkları liglerdeki tüm maçların 19 Aralık Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

TFF Başkanı, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacak 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını da belirtti.

Büyükekşi, açıklamasında şunları kaydetti;

Hakem Halil Umut Meler, bizim için sadece bir hakem değil uluslararası arenalarda kendisi ile iftihar ettiğimiz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey hakemimiz zalimce tekmelenirken iki elini başına siper ederek yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla hiçbir şey söyleyemez. Hepimizin temel misyonu futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu güzel oyunun içinde asla şiddete yer yoktur. 11 Aralık günü yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içerisinde veya saha dışında benzeri bir olaya sıfır tolerans göstereceğimizi oyunun vazgeçilmez bir parçası olan hakemlerimize yapılacak hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatır bugünkü yönetim kurulunda aldığımız kararları kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz.

"PFDK sorumlular hakkında yarın kararını açaklayacak"

İlk andan itibaren yakından ilgilenen ve talimatlar veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Aynı şekilde olayla ilgili hızla harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri ve Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız görevimizde futbolumuzun değerini düşüren tüm unsurları tespit etmiştik. Teşhis belliydi ve tedaviye başladık. Bu süreçte reform yaparak bütün konulara müdahil olmaya başladık. O gün nasıl Türk futbol ailesi ile birlik içinde tek vücut olduysak bugün de kısır tartışmaları bırakıp tek vücut olma zamanı. Olayın sorumluları hakkında Türk adaleti gereğini yapmıştır. Bizim yapmamız gereken şey ise Türkiye Futbol Federayonu olarak hukuk müşavirliği olayla ilgili sevkleri dün yapmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)gereğini yaparak yarın da kararını açıklayacaktır.

"Sporda şiddet kanunu yeniden ele alınacak"

Bir diğer konumuz disiplin talimatlarımızda devre arasında gerekli değişiklikleri yapma konusunda karar aldık. Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Dün Ankara'da ziyaretten sonra ilgili bakanlıklarımız ile görüşmemizde de hemfikir olduğu üzere 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanununda gerekli değişikliklerin yapılması konusunda bu süreçlerin paydaşı olarak TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlar ile ilgili RTÜK ile işbirliğimiz artarak devam edecektir.

"19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak"

Yönetim kurulumuz ile yaptığmıız toplantı sonunda tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır. Birbirimizi şikayet etmek yerine bir olarak birlik olarak sağduyu ile birlik beraberlik içinde hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Türk futbolunun akıbeti için geleceği için atılması gereken adımları atmaya, çözülmesi gereken sorunları çözmeye tüm bunları camiamızla bir olarak yapmaya devam edeceğiz.

"Bu hafta oynanması gereken maçlar 10 Ocak'ta oynanacak"

TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu. TFF Hukuk Kurulu Başkanı müşavirlik olarak her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkleri yapıyor, sevkler dün yapıldı. TFF yönetimi bu konuda bir karar alma yetkisi yok. Yetki bağımsız olan PFDK'da. Oraya yapılıyor bütün sevkler. Onlar da yarın toplanacaklar. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. Gerek sahaya izinsiz girilmesi ile ilgili gerekse hakeme şiddetle ilgili. Perşembe günü alınan kararlar açıklanacak. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. 10 Ocak'ta diğer 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatörlerde de maçlar ertelendi biliyorsunuz. Onların da tarihlerini web sayfamızda yayımlayacağız. Biz hafta sonu oynanacak maçları 10 Ocak'a ertelemiş oluyoruz.