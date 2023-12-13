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TRT Haber-AA 13.12.2023 10:10

Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

Süper Lig'de önceki akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Yaralanan hakem Halil Umut Meler bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Açıklama yapmayan Meler, aracına binerek hastaneden ayrıldı.

FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.

Meler'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama

Hastanenin başhekimi Mehmet Yörübulut, Meler'in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz."

Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı" yanıtını verdi.

 

Koca ve 2 kişi tutuklandı

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Koca dahil tutuklanan 3 kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

"Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı.

Koca'nın savunması şu şekilde:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben bu konu ile ilgili olarak savcılıkta ve kollukta ifade vermiştim. Bu ifadelerimi aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır."

Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez
Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

"'Seni öldüreceğim' dedi"

Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söylemişti:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seni öldüreceğim' dedi
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seni öldüreceğim' dedi

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