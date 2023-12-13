Parçalı Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.12.2023 08:57

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Emir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, vali yardımcıları Ahmet Kavanoz, Hasan Hüseyin Alpaslan ve Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve askerler katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurmuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Pençe Operasyonları Şehit Şırnak Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
09:26
Küresel piyasalar Fed kararına odaklandı
09:12
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
08:42
Edirne'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor
08:25
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
08:07
Datça'da nesli tehlikedeki Akdeniz foku görüldü
Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne, taşkınlara karşı güçlendiriliyor
Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne, taşkınlara karşı güçlendiriliyor
FOTO FOKUS
İsrail'in baskın düzenlediği UNRWA okulundaki yıkım görüntülendi
İsrail'in baskın düzenlediği UNRWA okulundaki yıkım görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ