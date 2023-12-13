Parçalı Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.12.2023 06:55

11 ildeki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

11 ildeki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

ETİKETLER
Antalya Balıkesir İstanbul İzmir Kütahya Manisa Muğla Mersin Sivas Trabzon Yozgat Resmi Gazete Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Teğmen Emir için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
07:36
Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı
07:35
Ekvador'da silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü
07:33
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
07:18
TRT ortak yapımı “Nefes-Yer Eksi İki” filmi 15 Aralık'ta vizyona girecek
07:03
Bahçelievler'de İETT otobüsü yandı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ