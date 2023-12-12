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Gündem
AA 12.12.2023 22:58

Bakan Kacır: Togg'un sedan modeli 2025'te üretilmeye başlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Kacır: Togg'un sedan modeli 2025'te üretilmeye başlanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi.

Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.

Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak" ifadesini kullandı.

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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