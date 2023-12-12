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Bilim Teknoloji
TRT Haber, AA 12.12.2023 19:39

TEKNOFEST 2024 Adana'da

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024’ün Adana’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

TEKNOFEST 2024 Adana'da
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

2023'ün en popüler aramalarından biri "TEKNOFEST nerede?" sorusu oldu. Teknofest'in X hesabından yapılan duyuruda sosyal medya kullanıcılarına "Peki TEKNOFEST 2024 nerede?" sorusu yöneltildi. 

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımı alıntılayarak "Uzaklarda arama" ifadesini kullandı. Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin bu yılki adresi olarak Adana'yı gösterdi. 

Bayraktar, Detaylı bilginin Teknofest sosyal medya hesaplarında paylaşılacağını açıkladı. 


 

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyon, yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere toplam 4,6 milyon kişi katılmıştı.

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