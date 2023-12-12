Kuyrukluyıldız enkazı yolda: Meteor yağmuru bekleniyor

Aralarında Paris Gözlemevi'nden araştırmacıların da bulunduğu bilim insanları, 5,4 yılda Güneş'in etrafındaki yörüngesini tamamlayan 46P/Wirtanen adlı kuyrukluyıldızının enkazının Dünya atmosferine girip yanmasıyla, bugün bir meteor yağmurunun gerçekleşebileceğini söylüyor.

ArXiv'de yayımlanan ve henüz hakem incelemesinden geçmemiş bir çalışmada araştırmacılar, "Sonuçlar 12 Aralık 2023'te, Türkiye Saati'yle 11:00 ile 15:30 arasında olası bir karşılaşmayı gösteriyor. Meteor yağmurunun yoğunluk seviyesi, geçmişte rapor edilen yağmurların olmaması nedeniyle hayli belirsiz" diye yazdı.

Kesin zamanın "birkaç saat oynayabilme ihtimali de buluuyor.

Bilim insanları, meteor yağmurunun en uygun gözlemlerinin muhtemelen Doğu Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya'dan yapılacağını söylüyor.

Bu tür meteor yağmurları, Dünya kuyrukluyıldızların geride bıraktığı enkaz bulutlarının içinden geçerken gözlemleniyor.

1948'de keşfedilen kuyrukluyıldız yağmurun ana gövdesi

46P/Wirtanen kuyrukluyıldızı Ocak 1948'de keşfedildi ve çapının yaklaşık 1,4 km olduğu tahmin ediliyor. Bu kuyrukluyıldız, Dünya'ya yakın bir yıldız kategorisinde yani potansiyel olarak bir meteor yağmurunun ana gövdesi olabilir.

Yeni çalışmada, araştırmacılar kuyrukluyıldızın yörüngesinin geçmiş yörünge evrimini simüle etti ve bu hafta kuyrukluyıldızla Dünya arasındaki muhtemel bir karşılaşmada, parçacıklarından oluşan akıntının meteor yağmurunu tetikleyebileceğini buldular.

Bilim insanlarına göre; meteor yağmuru, kuyrukluyıldızın büyük parçacıklarının dağılımına ilişkin kısıtlamalar getirebileceği için gözlemine dair "muazzam bir bilimsel ilgi" olacak.