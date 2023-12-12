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Dünya
Reuters 12.12.2023 07:06

Küba'ya "jet-ski'yle gelen terörist" yakalandı

Küba devlet medyası, cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinden jet-ski'yle ülkeye gelen bir kişinin terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.

Küba'ya "jet-ski'yle gelen terörist" yakalandı

Küba devlet medyasının aktardığı bilgilere göre, Florida'da yaşayan Küba vatandaşı bir kişi, jet-ski'yle adaya ulaştıktan sonra aracı adanın kuzey kıyısında bırakarak, buradan Küba'ın içlerine doğru ilerledi.

Haberde, saldırı planının Nueva Nacion Cubana (Yeni Küba Ulusu) ve La Nueva Nacion Cubana en Armas (Silahlı Yeni Küba Ulusu) isimli iki örgütle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Küba devleti her iki örgütü de terör örgütü olarak tanımlıyor.

Gözaltına alınan kişinin üzerinde birkaç silah, şarjör ve mühimmat ele geçirildiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan kişinin Küba'da şiddet eylemlerine katılacak kişiler aradığı ifade edildi. Haberde, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hem Küba'da hem de Güney Florida'da yaşayan bazı kişilerle ilgili bilgi toplandığı belirtildi.

Terör saldırısı planıyla ilgili suçlamalar, Küba'nın 80'den fazla yabancı ülke vatandaşı ve kuruluşu terör listesine dahil etmesinin ardından geldi.

Listede saldırı planıyla suçlanan iki örgüt de yer alıyordu. Örgütler için, "Küba devletinin güvenliğine karşı eylemler organize eden ve gerçekleştiren ABD merkezli suç yapıları" değerlendirmesi yapılmıştı.

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