Yahudi yerleşimciler, asker koruması altında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

Filistin’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria’da yer alan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait mahsulleri çalarak, zeytin ağaçlarını kesti.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından paylaşılan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin ağaçlardaki zeytinleri toplayarak çuvala koyduğu, ardından araçlarına taşıdığı ve bazı yerleşimcilerin ise ağaçları kestiği görüldü.

Yesh Din tarafından yapılan açıklamada, “Bugün erken saatlerde onlarca yerleşimci Hanuka Bayramı’nı Avarta köyü dışında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarından mahsulleri çalarak kutladı. İsrail askerlerinin eşlik ettiği hırsızlığın ardından yerleşimciler birkaç ağacı kesmeye başladı” denildi.