İsrail, Refah'taki hava saldırılarında 6'sı çocuk, 12 Filistinliyi öldürdü

Konuya ilişkin haber, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı. Saldırıda, onlarca Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi.
Refah kentine düzenlenen saldırıda, Harb ailesine ait, ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evde yaşayan, 6'sı çocuk, 12 kişi yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Filistinlilerin, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail güçlerinin, Refah kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladığı bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneyindeki Han Yunus kentine yoğun top atışları gerçekleştirdi.