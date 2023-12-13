Parçalı Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.12.2023 08:18

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler’de kaldığı tespit edildi. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmayla "Kafes-19" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." 

 

ETİKETLER
İnterpol İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
11 ildeki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
09:26
Küresel piyasalar Fed kararına odaklandı
09:12
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
08:57
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi
08:42
Edirne'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor
08:07
Datça'da nesli tehlikedeki Akdeniz foku görüldü
Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne, taşkınlara karşı güçlendiriliyor
Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne, taşkınlara karşı güçlendiriliyor
FOTO FOKUS
İsrail'in baskın düzenlediği UNRWA okulundaki yıkım görüntülendi
İsrail'in baskın düzenlediği UNRWA okulundaki yıkım görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ