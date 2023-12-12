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Gündem
TRT Haber 12.12.2023 11:20

Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı. Koca, "Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" ifadelerini kullandı.

Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Koca dahil tutuklanan 3 kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı.

Koca'nın savunması şu şekilde:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben bu konu ile ilgili olarak savcılıkta ve kollukta ifade vermiştim. Bu ifadelerimi aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır."

Kazananın çıkmadığı karşılaşma sonrası hakeme yumruklu saldırı
Kazananın çıkmadığı karşılaşma sonrası hakeme yumruklu saldırı

Meler'in darp raporu

Müşteki Halil Umut Meler’in alınan adli tıp raporuna göre göz altı kısmında mikrofraktür ( mikro kırık) tespit edildiği öğrenildi.

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