Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde süreceği belirtildi.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NwMZEnu5uq