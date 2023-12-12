Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde süreceği belirtildi.