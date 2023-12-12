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TRT Haber 12.12.2023 10:20

Bakan Şimşek: Büyükşehirlerdeki kira fiyatları gerilemeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyükşehirlerdeki kira artışlarıyla ilgili, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" dedi.

Bakan Şimşek: Büyükşehirlerdeki kira fiyatları gerilemeye başladı

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından büyükşehirlerdeki kira sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak.

Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."  

 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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