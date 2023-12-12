Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.12.2023 09:37

Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapan Gazzeli öğrencilere destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapan Gazzeli öğrencilere destek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na geçici madde eklendi.

Buna göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Gazzeli üniversite öğrencilerinin öğretim ücreti de karşılanıyor

Öte yandan, 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanacağı duyurulmuştu. 

Bugün yayımlanan karar ile söz konusu uygulamaya yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil edildi.

 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Resmi Gazete
Sıradaki Haber
39 organize suç yapısı çökertildi, 257 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
Ogün Samast adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu
10:24
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kira fiyatları gerilemeye başladı
10:16
Amasya'da barajların doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı
10:15
Brent petrolün varil fiyatı 76,53 dolar
10:12
Hindistan'ın ABD'deki Sih lidere suikast planladığı iddialarının ardından FBI Direktörü Hindistan'a gitti
10:08
İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde 4 Filistinliyi öldürdü
Terörden kurtulan Derecik, seracılığın merkezi oluyor
Terörden kurtulan Derecik, seracılığın merkezi oluyor
FOTO FOKUS
New York'ta 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü
New York'ta 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ