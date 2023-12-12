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Gündem
AA 12.12.2023 00:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan şiddet olaylarını kınadığını ifade ederek "Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan şiddet olaylarını kınadı, hakem Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan tasvip edilemez şiddet olaylarını kınıyor, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor Cevdet Yılmaz MKE Ankaragücü
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