TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Kurtulmuş, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı:
"Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez."
Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez. pic.twitter.com/jMfPipwrj8— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 11, 2023