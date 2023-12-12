TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Kurtulmuş, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı:

"Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez."