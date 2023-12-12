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Gündem
AA 12.12.2023 00:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı TBMM adına şiddetle kınadığını ifade ederek "Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Kurtulmuş, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı:

"Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez."


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MKE Ankaragücü Numan Kurtulmuş
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