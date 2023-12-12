39 organize suç yapısı çökertildi, 257 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlükleri tarafından İstanbul’da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü, Adana’da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü, Diyarbakır’da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü, Çanakkale’de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü, Eskişehir’de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü, Mersin’de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü, Muğla’da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü, İzmir’de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü, Niğde’de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik "Kafes-18 Operasyonu" düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 37 ilde eş zamanlı gerçekleştiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 257 şüpheli de gözaltına alındı.

Örgütlerin suç dosyaları kabarık

Yerlikaya suç örgütlerinin işlediği suçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Örgüte finans sağlamak ve silah temin amacıyla işyerlerini kurşunladıkları, iş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde bulundukları, oto galeri, restaurant ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmaladıkları, örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerinin ele geçirdikleri, sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekânlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, yasadışı faktoring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları, sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş adamlarını silah zoruyla yağmaladıkları, 3. şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları tespit edildi."

Operasyonları gerçekleştiren polislere tebriklerini ileten Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz sizinle iftihar ediyor. Duaları sizinle. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.