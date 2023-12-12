Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Koca ve 6 kişi Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerin ardından Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Hakem Umut Meler'e saldırıya ilişkin Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı. pic.twitter.com/1ooN5ABP0y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2023

Bakan Tunç: Tutuklananlar ilk etapta tespit edilenler

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spor sahalarında görmek istemedikleri, çok üzüntü veren hadiseler gerçekleştiğini dile getiren Tunç, hakemlere yönelik bu tür saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Hakeme yönelik çok çirkin bir hareket yapıldığını belirten Tunç, olaydan hemen sonra gereken adli soruşturmayı başlattıklarını söyledi.

Saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararını verdiğini aktaran Tunç, "Sahaya inen ve görüntülerden tespit edilen kişiler hakkında da çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var" diye konuştu.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve TCK'nın ilgili kanunlarını anımsatan Tunç, "Kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama var. Ayrıca kırık meydana geldiği için bunlar cezada artırım ve tutuklama nedenleri olarak Sulh Ceza Mahkemesinin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi" şeklinde konutu.

Tunç, görüntülerin incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

"Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti"

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı.

Koca'nın savunması şu şekilde:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben bu konu ile ilgili olarak savcılıkta ve kollukta ifade vermiştim. Bu ifadelerimi aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır."