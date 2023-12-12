Hakemlerden Halil Umut Meler'e destek

Çok sayıda hakem, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastaneye giderek destek ziyaretinden bulundu.

Ziyaret sonrası destek açıklaması yapan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, "Tek önceiğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız." dedi.

Arda Kardeşler: Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok! Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda bir araya gelerek kendisi ile birlikte geleceğimiz ve kariyerimiz ile alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız. pic.twitter.com/M46XrXtnB7 — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2023

Hakem Mete Kalkavan ise şu açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."

Süper Lig hakemlerinden açıklama.



Hakem Mete Kalkavan: Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. pic.twitter.com/exxB9YdL4H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2023

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



