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Gündem
AA 13.12.2023 09:55

Gazze'den 8 Ekim'den bu yana 1047 kişi tahliye edildi

İsrail'in saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1047 Türk vatandaşı, KKTC vatandaşı ve aile yakınları Gazze'den tahliye edildi.

Gazze'den 8 Ekim'den bu yana 1047 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kaç kişinin bölgeden tahliye edildiğine dair paylaşım yaptı.

Keçeli, "8 Ekim'den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınları Gazze'den tahliye edildiler. Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce kara yoluyla Kahire’ye, buradan ise hava yoluyla İstanbul’a gelmeleri sağlanıyor." dedi.

Tahliye için bekleyen vatandaşların listesinin sürekli güncellendiğini, ilgili makamlarla koordinasyon yapıldığını aktaran Keçeli, Gazze'deki Türk vatandaşlarının tamamının tahliyesini güvenli biçimde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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