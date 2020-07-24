Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF 2. Lig'e çıkacak takımlar belli oluyor
TFF 3. Lig play-off final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.
Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:
25 Temmuz Cumartesi:
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)
26 Temmuz Pazar:
20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)
27 Temmuz Pazartesi:
21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)
Etiketler: TFF 2. LigSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:07
Son Haberler
- 15:35
- 15:23
- 15:32
- 15:21
- 15:19
Sıradaki Haber
İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz