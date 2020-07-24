Son olarak İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazetta dello Sport, milli futbolcumuza geniş yer ayırdı.

Gazete, Çalhanoğlu'nun gösterdiği performansla bir hazineye dönüştüğünü kaydetti.

Haberde Milan'ın, değerini 15 milyon eurodan 25 milyon euroya çıkaran oyuncuyu elinde tutup tutamayacağının merak konusu olduğu belirtildi.

Gazete, Ibrahimoviç-Çalhanoğlu ikilisine de parantez açtı. İkilinin sahadaki uyumları ve saha dışındaki dostluklarının oyuna yansıdığı ifade edildi.

Haberde ayrıca milli futbolcumuzun Pioli’nin sisteminin değişmezi haline geldiğinin de altı çizildi.